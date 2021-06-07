«Надеюсь, сохранюсь как Шэрон»: Самбурская — о том, на кого хочет походить в 60

Фото: instagram.com/samburskaya

Актриса Настасья Самбурская ответила, на кого она хочет быть похожей после 60 лет. Вопрос был задан одним из подписчиков артистки в ее Instagram-аккаунте.

Самбурская опубликовала сторис, где выставила фотографию актрисы Шэрон Стоун с соответствующей подписью.

— Надеюсь, сохранюсь как Шэрон, — отвечает актриса на вопрос.

Напомним, что сейчас Настасья Самбурская судится с продюсером Виктором Дробышем. У них произошел конфликт и певица потребовала возвращения своих песен и расторжения договора. Продюсер в ответ подает уже второй иск с просьбой о возмещении ущерба, касающегося раскрутки звезды.

Ранее артистка рассказала, как на нее влияет ретроградный Меркурий.

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