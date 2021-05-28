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«Хочу убивать»: Настасья Самбурская рассказала о своем состоянии
Фото: instagram.com/samburskaya

«Хочу убивать»: Настасья Самбурская рассказала о своем состоянии

Илья Ашуров

Звезды

Последнее время актриса Настасья Самбурская пребывает не в лучшем расположении духа. Подобное состояние она связывает с предстоящим влиянием ретроградного Меркурия. Об этом артистка рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Феномен отмеченный звездой сериала «Универ» состоится только 30 мая. Однако Самбурская уже сейчас испытывает его воздействие.

— Ну как, сказывается на вас ретроградный Меркурий? На мне просто во всей красе: я просыпаюсь в пять утра, только открываю глаза — я злая, просто я хочу убивать, — призналась актриса в Instagram.

Для того чтобы никому не портить настроение, Самбурская решила коротать вечера в своей квартире,

Ранее Настасья Самбурская выложила в своем Instagram-аккаунте подборку фотографий, где она позирует в парике из длинных темных волос. Знаменитость призналась, что 18 лет назад училась на парикмахера. С тех пор она любит экспериментировать с цветом и длиной волос.

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InstagramНастасья Самбурскаяретроградный Меркурий
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