«Хочу убивать»: Настасья Самбурская рассказала о своем состоянии

Фото: instagram.com/samburskaya

Последнее время актриса Настасья Самбурская пребывает не в лучшем расположении духа. Подобное состояние она связывает с предстоящим влиянием ретроградного Меркурия. Об этом артистка рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

Феномен отмеченный звездой сериала «Универ» состоится только 30 мая. Однако Самбурская уже сейчас испытывает его воздействие.

— Ну как, сказывается на вас ретроградный Меркурий? На мне просто во всей красе: я просыпаюсь в пять утра, только открываю глаза — я злая, просто я хочу убивать, — призналась актриса в Instagram.

Для того чтобы никому не портить настроение, Самбурская решила коротать вечера в своей квартире,

Ранее Настасья Самбурская выложила в своем Instagram-аккаунте подборку фотографий, где она позирует в парике из длинных темных волос. Знаменитость призналась, что 18 лет назад училась на парикмахера. С тех пор она любит экспериментировать с цветом и длиной волос.

Читайте также: «Самое сокровенное в моей жизни»: Анна Седокова рассказала о встречах с дочерью