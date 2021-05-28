«Самое сокровенное»: Седокова рассказала о редких встречах со средней дочерью

Фото: Аккаунт Анны Седоковой в Instagram

Певица Анна Седокова рассказала, как тяжело ей жить вдалеке от дочери и каким счастьем для нее является каждая минута, проведенная со своим ребенком. Об этом артистка сообщила в недавнем интервью.

Дочь Седоковой Моника проживает со своим отцом бизнесменом Максимом Чернявским в США. После развода бывший муж певицы через суд получил право воспитывать дочь единолично. Некоторое время между экс-супругами был конфликт, связанный с вопросом воспитания девочки. Однако теперь, по словам Седоковой, разногласия преодолены, она может навещать свою дочь, живущую за океаном.

— Знаете, эти встречи — самое сокровенное в моей жизни. Это невероятно счастливое время, несмотря на то, что у нас была очень сложная ситуация, о которой пока не могу говорить. Но главное — мы ее прошли. Невероятное счастье, когда ты можешь обнимать и прижимать к себе своего ребенка! — призналась певица в интервью Tele.ru.

Седокова рассказала о последней на данный момент встрече с дочкой. Певица отправилась в путешествие по США вместе со своим нынешним мужем и Моникой. По словам исполнительницы, они чудесно провели время. Седокова подчеркнула, что жизнь может сложиться непредсказуемо: даже любящая и преданная ребенку мать может оказаться оторванной от него.

Монике девять лет, она средняя дочь Анны Седоковой. Также у певицы есть 16-летняя дочь Алина и 4-летний сын Гектор.

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