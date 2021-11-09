Сергей Собянин рассказал о дальнейшем благоустройстве парка «Яуза»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Енисейская улица Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о комплексном благоустройстве парка «Яуза» на северо-востоке столицы в следующем году. Об этом он сообщил в личном блоге во вторник, 9 ноября.

Глава города отметил, что в 2022 году специалисты начнут работы на северном участке поймы реки Яузы — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Енисейской улицы.

— Разработке концепции благоустройства предшествовал онлайн-опрос местных жителей, в котором приняла участие тысяча человек. Многие из них указали на недостаточную связанность территории, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, нехватку современных спортивных и досуговых объектов, — рассказал Собянин.

В следующем году продолжим многолетний проект благоустройства "Парка Яуза". На очереди - северный участок от МКАДа до улицы Енисейской. Сделаем там беговые и велосипедные маршруты, экотропу, детский городок. Посмотрите проект в моем блоге https://t.co/1JcAPbjzGv pic.twitter.com/3QRDsRjxHa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 9, 2021

Мэр Москвы объяснил, что с помощью обращений москвичей удалось разработать план благоустройства. Так, в парке проложат маршруты для бега и езды на велосипеде, а также обустроят экотропу в пойме Яузы и мосты между берегами.

— Проект благоустройства учитывает эти пожелания москвичей. В парке будут созданы качественные беговые и велосипедные маршруты. В пойме реки будет проложена экотропа. Между берегами — наброшены дополнительные мостики. А посидеть у воды можно будет на удобных деревянных пирсах. В планах — обустроить общественную площадь с амфитеатром и кафетерием. Продолжением этой зоны станет центр активного долголетия, где москвичи старшего поколения найдут для себя много интересного и полезного, — подчеркнул он.

Сергей Собянин рассказал, что в парке также создадут и детский городок для самых маленьких посетителей. Здесь специалисты установят комплекс горок.

Также на севере поймы предусмотрен променад с высаженными деревьями и кустарниками, говорится в сообщении.

В понедельник, 8 ноября, мэр столицы сообщил в персональном блоге о благоустройстве парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы.