Военный эксперт оценил уровень подготовки американских солдат

Фото: The U.S. Army/Staff Sgt. Dennis J. Henry Jr.

Военный эксперт Виктор Литовкин оценил уровень подготовки американских военных. По его словам, американские военные никогда не отличались высокой боевой подготовкой.

— Солдаты США никогда не отличались высокой боевой подготовкой. Об этом свидетельствуют все проигранные американцами войны. Американцы могут воевать только против очень слабых государств, например, таких как Ирак, Ливия, Югославия, ослабленных санкциями, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Литовкин добавил, что Россию не должно интересовать состояние американской армии, главное, чтобы войска США не предпринимали попытки провокаций в отношении России и ее союзников.

Ранее член комитета по вооруженным силам Сената США Джош Хоули раскритиковал результаты маневров «Зеленый кинжал — 2021», которые проходили в течение пяти дней в пустыне Мохаве. Корпус морской пехоты США проиграл коллегам из Королевских ВМС Великобритании. Хоули добавил, что администрация президента Байдена виновата в ослаблении армии, передает Life.ru.

До этого американский генерал назвал Россию «основной военной угрозой». Глен Ванхерк отметил, что Китай представляет долгосрочную экзистенциальную угрозу, тогда как РФ больше угрожает США в военном плане.