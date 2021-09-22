Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой

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Глава Северного командования американских Вооруженных сил генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия является для Соединенных Штатов Америки главной военной угрозой.

— Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия, — приводит слова американского генерала издание RT.

Он отметил, что Китай представляет долгосрочную экзистенциальную угрозу, тогда как РФ больше угрожает США в военном плане.

Ванхерк особенно отметил такие аспекты вооружения, как бомбардировщики,подводные лодки и крылатые ракеты, отмечает НСН.

17 сентября заместитель председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что армия России невероятно сильна и необходимо понимать, как она преобразилась за последние 20 лет. По его словам, в 2010 году в государстве считали, что от российской армии не стоит ожидать угрозы. Но в 2006-м ядерные силы России начали модернизировать.

До этого выдвинутая на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет.