Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой

Анастасия Колоскова

В мире
Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой
Фото: Pixabay

Глава Северного командования американских Вооруженных сил генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия является для Соединенных Штатов Америки главной военной угрозой.

— Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия, — приводит слова американского генерала издание RT.

Он отметил, что Китай представляет долгосрочную экзистенциальную угрозу, тогда как РФ больше угрожает США в военном плане.

Ванхерк особенно отметил такие аспекты вооружения, как бомбардировщики,подводные лодки и крылатые ракеты, отмечает НСН.

17 сентября заместитель председателя комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что армия России невероятно сильна и необходимо понимать, как она преобразилась за последние 20 лет. По его словам, в 2010 году в государстве считали, что от российской армии не стоит ожидать угрозы. Но в 2006-м ядерные силы России начали модернизировать.

До этого выдвинутая на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет.

Читайте также:
военная угрозаСШАРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте