В США заявили о невероятной силе российских войск

Фото: Минобороны РФ

Армия России невероятно сильна и необходимо понимать, как она преобразилась за последние 20 лет. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

— У России невероятно мощные вооруженные силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооруженные силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошел в одночасье, — сообщил он на вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

Генерал отметил, что Россия начал модернизировать свои вооруженные силы из-за США и НАТО. По его словам, в 2010 году в государстве считали, что от российской армии не стоит ожидать угрозы. Но в 2006 ядерные силы России начали модернизировать и Хайтен рассказал, что произошло это не из-за внутренних проблем.

В настоящее время Соединенные Штаты на мировой арене столкнулись сразу с двумя ядерными державами.

— И это серьезный вызов для всей нашей истории как ядерной державы, нам никогда не приходилось иметь дело с двумя обладающими ядерным оружием противниками. Это огромный вызов. <...> Чрезвычайно важно, чтобы мы эффективно имели дело одновременно с Россией и Китаем, — передает его слова ТАСС.

Хайтен подчеркнул, что необходимо наладить противодействие России и Китаю. Потому что иметь дело с ними приходится во многих регионах мира — в Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

До этого выдвинутая на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит заявила, что Россия останется «самой крупной военной угрозой» для НАТО в ближайшие десять лет.

В Пентагоне тем временем объяснили важность НАТО для построения диалога с Россией.