Голубятню обустроят в столичном парке «Яуза»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, сквер по Олонецкому проезду Карта всех событий

Построенную около 20 лет назад голубятню в парке «Яуза» на северо-востоке столицы не будут сносить. Специалисты заменят ее новой постройкой в рамках комплексных работ по благоустройству поймы реки Чермянки от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников во вторник, 9 ноября.

Он отметил, что специалисты уже создали каркас постройки из металла. В настоящий момент они заняты отделкой конструкций. Работы планируется завершить до конца 2021 года.

При этом обновленную голубятню утеплят экологичным материалом, защищающим от влаги и ветра.

— Сохранить голубятню решили еще до начала благоустройства. Такие пожелания поступали от местных жителей во время обсуждения концепции по этому участку, и их поддержали. Но решили не оставлять старую постройку, а заменить ее новой, современной и более просторной. Она гармонично впишется в обновленное пространство парка и будет перекликаться по оформлению с экотропой и деревянными настилами, — заявил заместитель главы ведомства.

Проектное решение / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

По словам Сергея Мельникова, в двухэтажном здании общей площадью свыше 40 квадратных метров будут жить о голуби разных пород. Внутри постройки предусмотрены зоны для кормления и гнездования, лестница для перемещения и небольшие окна, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 9 ноября, мэр столицы Сергей Собянин рассказал горожанам о комплексном благоустройстве парка «Яуза» на северо-востоке столицы в следующем году. Глава города отметил, что в 2022 году специалисты начнут работы на северном участке поймы реки Яузы — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Енисейской улицы.