Иммунолог Болибок объяснил, почему дети тяжелее переносят парагрипп

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Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, почему дети переносят парагрипп тяжелее, чем взрослые и как защититься от этого заболевания.

По мнению специалиста, иммунная система детей, как правило, ранее не встречалась с этим вирусом, поэтому и переносить им его тяжелее.

— Все зависит от того, какой раз ребенок с парагриппом сталкивается. Если это впервые, например, двухлетний ребенок — его иммунная система вообще с этим вирусом не знакома. Соответственно заболевание будет протекать в тяжелой форме, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Владимир Болибок добавил, что антитела к парагриппу, как и ко всей группе ОРВИ, сохраняются в организме недолго, однако клетки иммунной памяти сохраняются. Поэтому в случае повторного заражения болезнь будет протекать легче.

Специалист добавил, что для профилактики заболевания стоит чаще мыть руки и проветривать помещения.

Накануне в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщили о вспышке парагриппа. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а первые симптомы заболевания могут проявляться уже через пару дней. Отличительная черта парагриппа — острый ларингит. Практически у всех заболевших врачи отметили воспаление гортани с осиплостью голоса и сухим кашлем, передает «Царьград».

До этого Владимир Болибок объяснил, как выбрать действительно защищающую от коронавируса маску.