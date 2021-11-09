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Более 60 незаконных торговых точек демонтировали в Москве с начала года

Евгений Белоусов

Город
Более 60 незаконных торговых точек демонтировали в Москве с начала года
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Котловка Карта всех событий

С начала 2021 года в Москве выявлено 86 незаконных торговых точек, 67 из них уже демонтировали. Об этом 9 ноября сообщил начальник столичной Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Владислав Овчинский.

— С начала года на территории Москвы выявлено 86 незаконных торговых точек. Из них уже демонтировано 67 построек площадью 27,5 тысячи квадратных метров. В части нелегальных объектов, где ведется торговля, заметна положительная динамика: в этом году их в 1,7 раза меньше по количеству и площади в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — рассказал Овчинский.

По его словам, площадь демонтированных незаконных точек составила 27,5 тысячи квадратных метров, а общая площадь выявленных в столице самостроев — 88 тысяч квадратных метров.

В местах, освобожденных от самостроя, часто появляются объекты общего пользования. Так, например, в районе Котловка на месте снесенного нелегального магазина оборудовано парковочное пространство на 10 машино-мест. Также парковка на 10 машино-мест появилась в Северном Бутове на месте демонтированного двухэтажного здания, в котором располагался магазин разливных напитков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне, 8 ноября, стало известно, что с начала 2021 года Госинспекция по недвижимости выявила в Москве 69 автосервисов, автомоек и шиномонтажей, которые осуществляли свою деятельность незаконно. Общая площадь нелегальных сервисов составила 16,2 тысячи квадратных метров. Более 50 процентов из них были демонтированы.

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