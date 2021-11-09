Инвестор объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти

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Частный инвестор Федор Сидоров объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти. Во-первых, по мнению эксперта, это можно объяснить снижением спроса.

— ОПЕК не видит перспектив сильного увеличения спроса на нефть до конца четвертого квартала 2021 года и в первом квартале 2022 года. Сезонное потребление в этот период обычно ниже, чем в более ранние периоды, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.

Эксперт добавил, что увеличивать производство сырья опасно, так как может вернуться ситуация затоваривания и цены упадут. В настоящее время крайне важно соблюсти баланс спроса и предложения и не допустить резких колебаний цен.

Ранее организация стран — экспортеров нефти, Россия и другие участники ОПЕК+ отказались следовать призывам президента США Джо Байдена о наращивании добычи нефти и оставили ее на уровне 400 тысяч баррелей в сутки.

До этого аналитик назвал три причины, из-за которых цена на нефть превысит 100 долларов. Он отметил, что текущий энергокризис и рост котировок основаны на том, что спрос превышает предложение.