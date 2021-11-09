Предполагаемого виновника в гибели сотрудника Росгвардии в Петербурге задержали

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Полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, происшествие случилось утром 9 ноября во время задержания телефонных мошенников. В процессе задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался. Позже в городе объявили план «Перехват».

— Менее чем через час автомобиль был блокирован полицейскими на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Водитель автомобиля доставлен в полицию, — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент сотрудники устанавливают личность подозреваемого, передает РИА Новости.

6 ноября пассажир поезда Москва — Адлер ранил из оружия сотрудника полиции, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся. Сотрудники правоохранительных органов оцепили вагон, всех пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Всего в ходе инцидента были ранены два человека.