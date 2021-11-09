Ученые выяснили, когда во Вселенной появилась вода

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Ученые из Университета Иллинойса (США) исследовали две галактики, чей возраст оценивается в 12,88 миллиарда лет. Наблюдения показали, что в них присутствует вода, сообщает «МИР 24».

Галактики признаны одними из старейших объектов во Вселенной. Используя телескоп ALMA, астрономы смогли определить состав молекулярного газа в этих галактиках. В самой крупной выявили молекулы воды и монооксида углерода.

Таким образом специалистам удалось установить, что вода появилась во Вселенной всего через 780 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые отметили, что свет древних галактик очень слаб. Но они наполнены пылью. Эта пыль помогла им определить присутствие воды. Она поглощает ультрафиолетовое излучение звезд и повторно излучает его в виде дальнего инфракрасного света. Инфракрасное излучение воздействует на молекулы воды и создает сигналы, которые могут быть зафиксированы наземными телескопами.

До этого, 28 октября, ученые зафиксировали сильнейшую вспышку на Солнце. Она началась в 18:17 по московскому времени и продолжалась более тридцати минут.

Источник: mir24.tv