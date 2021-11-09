Политолог оценил темпы развития Подмосковья

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Политолог Михаил Виноградов высоко оценил темпы развития Подмосковья под руководством губернатора региона Андрея Воробьева. Андрей Воробьев занял пост 9 лет назад.

По словам эксперта, в момент назначения ситуация в области была двойственной. С одной стороны, Подмосковье является важным экономическим регионом, с другой — присутствовало ощущение застоя и отставания.

Он подчеркнул, что в настоящее время положительная динамика видна по транспортному обеспечению, решению экологических проблем, а также появлению новых предприятий, передает портал «Подмосковье сегодня».

— Плюс есть ощущение опережающего развития Московской области в сравнении с другими регионами — это тоже достаточно важный момент, – добавил политолог.

До этого губернатор Подмосковья сообщил, что все системы региона возобновили работу после периода нерабочих дней. В обычном режиме начали работать образовательные учреждения, спортивные секции, детские школы искусств и дома культуры. Кроме того, к работе вернулись предприятия, рестораны, кафе, развлекательные учреждения.