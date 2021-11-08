Губернатор Подмосковья сообщил, что все системы региона возобновили работу

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Все системы в регионе начали работать после завершения периода нерабочих дней. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами областного правительства.

По его словам, в обычном режиме начали работать образовательные учреждения, спортивные секции, детские школы искусств и Дома культуры. Кроме того, к работе вернулись предприятия, рестораны, кафе, развлекательные учреждения.

— Для нас это был очень важный период. Сделать осознанную паузу, чтобы сбить волну эпидемии, — пояснил глава региона.

Он добавил, что за время нерабочих дней, которые продолжались в области с 28 октября по 7 ноября, ситуация с заболеваемостью постепенно начала стабилизироваться, что позволило избежать продления периода нерабочих дней, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого Андрей Воробьев исключил перевод школ в Подмосковье на удаленное обучение после каникул. При этом он добавил, что если родители заметят у школьника признаки недомогания, то лучше оставить его дома до полного выздоровления.