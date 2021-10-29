Губернатор исключил перевод подмосковных школ на удаленное обучение после каникул

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Школьники Московской области должны вернуться в свои учебные заведения после каникул. Об этом в эфире «360» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей.

— На сегодня планы однозначные: по окончании каникул, в первый день, 8 ноября, дети должны пойти в школу. Все это время мы внимательно будем смотреть за динамикой. Школы мы готовим к тому, чтобы начать вторую четверть. Надеюсь, что наши планы не претерпят изменений, — заявил Андрей Воробьев.

При этом он добавил, что если родители заметят у школьника признаки недомогания, то лучше оставить его дома до полного выздоровления.

Школьники и воспитанники детских садов Московской области в настоящее время находятся на каникулах. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период на удаленном обучении находятся студенты колледжей и вузов.

На время введенных в регионе ограничений, с 28 октября по 7 ноября, в дошкольных учебных заведениях открыли дежурные группы. Туда могут обратиться родители, которым не с кем оставить ребенка дома.

До этого Андрей Воробьев рассказал, что около 80 процентов госпитализированных с коронавирусом в Московской области — непривитые граждане старше 50 лет.