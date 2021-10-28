Воробьев: Около 80 процентов госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье непривитые

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Около 80 процентов госпитализированных с коронавирусом в Московской области — непривитые граждане старше 50 лет. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Мы видим, что 50 плюс очень серьезно болеют. Особенно те, кто не привился, болеют тяжело. Мы проанализировали сегодня очередной раз, мы видим на койках 80 процентов не вакцинированных. Как правило, это 50 плюс, — заявил губернатор.

По словам Воробьева, ситуация с коронавирусом в Москве и области сложная.

— Ситуация в регионе сложная, каждый день госпитализируется уже более тысячи, врачи работают, мы развернули дополнительные койки, и спасибо министерству обороны — в очередной раз они пришли к нам на помощь, и не просто предоставили нам парк «Патриот» для, уже можно сказать, постоянного госпиталя, но и присылают к нам врачей, — отметил Андрей Воробьев.

Во вторник, 26 октября губернатор рассказал, что более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) работают в Подмосковье, что является рекордом. По его словам, эти цифры говорят об очень напряженной ситуации с вирусом.