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Воробьев рассказал о рекордном числе используемых в Подмосковье аппаратов ИВЛ

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Воробьев рассказал о рекордном числе используемых в Подмосковье аппаратов ИВЛ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) работают в Подмосковье, что является рекордом. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев во вторник, 26 октября.

— Здравоохранение работает на пределе у нас, большое количество коек занято. Они есть, но, соответственно, десять тысяч (пациентов — прим. «ВМ») лежит на койках, — рассказал политик.

В настоящий момент уровень непривитых пациентов в больницах достиг 80 процентов, добавил он. Медицинские учреждения в области запустили 502 аппарата ИВЛ, эти цифры говорят об очень напряженной ситуации, отметил Воробьев в эфире «России 1».

26 октября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Это, по его словам, является наиболее надежным способом защиты здоровья людей.

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За последние сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. При этом у восьми процентов граждан не обнаружены клинические признаки заболевания.

Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи при этом вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

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