Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2022 год

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Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали документы о порядке формирования стоимости газа, поставляемого в Минск, и транспортировки горючего вещества в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства во вторник, 9 ноября.

Встреча глав министерств состоялась в Москве.

— Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО Газпром, исходя из условий 2021 года, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также в Министерстве энергетики России заявили, что стоимость газа для поставок в Белоруссию установят до 31 декабря 2022 года, пишет ТАСС.

— Благодаря подписанному документу, поставки газа в 2022 году продолжатся, а цена на газ для Республики Беларусь будет установлена до 31 декабря 2022 года, — сообщили в российском министерстве.

Россия и Белоруссия начинают поэтапное формирование совместных рынков нефти и газа. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 4 ноября.

Принципы функционирования единого рынка будут созданы к июлю 2022 года, уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Дополнение к Союзной программе, по его словам, планируется подписать до 1 декабря 2023 года.