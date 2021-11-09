Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2022 год

Виктория Сикерина

Политика
Россия и Белоруссия договорились о стоимости газа на 2022 год
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Министры энергетики России и Белоруссии Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич подписали документы о порядке формирования стоимости газа, поставляемого в Минск, и транспортировки горючего вещества в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского ведомства во вторник, 9 ноября.

Встреча глав министерств состоялась в Москве.

— Протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО Газпром, исходя из условий 2021 года, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также в Министерстве энергетики России заявили, что стоимость газа для поставок в Белоруссию установят до 31 декабря 2022 года, пишет ТАСС.

— Благодаря подписанному документу, поставки газа в 2022 году продолжатся, а цена на газ для Республики Беларусь будет установлена до 31 декабря 2022 года, — сообщили в российском министерстве.

Россия и Белоруссия начинают поэтапное формирование совместных рынков нефти и газа. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 4 ноября.

Принципы функционирования единого рынка будут созданы к июлю 2022 года, уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Дополнение к Союзной программе, по его словам, планируется подписать до 1 декабря 2023 года.

Читайте также:
газРоссияБелоруссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте