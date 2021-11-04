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Мишустин анонсировал создание совместных рынков нефти и газа с Белоруссией

Иван Юминов

Экономика
Мишустин анонсировал создание совместных рынков нефти и газа с Белоруссией
Фото: Правительство РФ

Россия и Белоруссия начинают поэтапное формирование совместных рынков нефти и газа. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 4 ноября.

— Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии, — рассказал председатель правительства.

Принципы функционирования единого рынка будут созданы к июлю 2022 года, уточнил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Дополнение к Союзной программе, по его словам, планируется подписать до 1 декабря 2023 года, отмечает РИА Новости.

4 ноября президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Документ утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.

9 сентября Путин согласовал с Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов.

Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года. Стоимость российского газа на 2022 год, следует из соглашения, останется для Минска на уровне 2021-го.

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