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Андрей Бочкарев: Смонтированы все три пролета пешеходного моста через Яузу

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев: Смонтированы все три пролета пешеходного моста через Яузу
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Семёновская набережная Карта всех событий

Смонтированы все три пролета пешеходного моста, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев рассказал, что общая готовность моста составляет порядка 70 процентов, на данный момент подходят к завершению монолитные работы и вынос инженерных сетей. При сооружении моста применяются легкие современные материалы, а фасад будет остеклен с добавлением алюминиевых ламелей.

— Мост соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы — на Семеновской и Рубцовской набережных, он повысит их транспортную доступность, обеспечив новый пешеходный маршрут к разным видам транспорта для жителей и гостей района, — отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что общая протяженность моста составит 111 метров, длина пролетного строения — 88 метров. Он также добавил, что с обеих сторон мост будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан.

Во вторник, 9 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал горожанам о комплексном благоустройстве парка «Яуза» на северо-востоке столицы в следующем году. Глава города отметил, что в 2022 году специалисты начнут работы на северном участке поймы реки Яузы — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Енисейской улицы.

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