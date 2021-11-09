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Доктор Мясников назвал рак, который можно не лечить

Анна Михалюк

Общество
Доктор Мясников назвал рак, который можно не лечить
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал вид онкологии, который можно не лечить. Речь идет о раке предстательной железы. В мире у разных врачей есть диаметрально противоположные точки зрения на подходы к лечению этого недуга.

— При раке простаты 50 на 50: или лечить, или не надо трогать. Каждый второй случай, который мы выявили на ранней стадии, он не убивает, с ним человек живет. И во многих странах теперь предлагают либо рак простаты оперировать, либо давать радиацию, либо не трогать вообще и наблюдать, потому что первые два пункта вызывают импотенцию, недержание мочи. Так зачем калечить мужчину, если мы можем наблюдать, делать повторную биопсию. Такая опция на сегодня есть, — сказал врач в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Мясников подчеркнул, что все ситуации, как и организмы пациентов, индивидуальны, поэтому применять какой-то один метод лечения ко всем будет неправильным.

Избежать развития аденомы предстательной железы и рака у мужчин старше 60 лет помогают помидоры. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

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