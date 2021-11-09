Рафик Загрутдинов рассказал о ходе реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

Более чем на 40 процентов выполнены работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя ведомства, в настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, а также по устройству дождевой канализации. Всего предстоит построить и реконструировать около пяти километров дорог, четыре искусственных сооружения и надземный пешеходный переход.

Реконструкция развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский СВАО города Москвы и городского округа Мытищи Московской области.

— По контракту работы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе должны быть завершены в сентябре 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года завершить реконструкцию всех транспортных развязок на МКАД, — отметил Загрутдинов.

Сейчас ведутся работы на четырех объектах на МКАД, на развязках с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотня.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 ноября сообщил о начале строительства нового участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Трасса, по его словам, станет полноценным дублером МКАД на юго-западе Москвы. Дорога будет важной для ТиНАО, так как позволит из Бутова напрямую проехать в Коммунарку, заключил Собянин.