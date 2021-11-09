Эксперт рассказал, какие продукты россияне стали реже покупать за время пандемии
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, как изменился рацион россиян за время пандемии, когда многие перешли на удаленную работу и начали покупать продукты, не выходя из дома.
— Жители стали покупать меньше дорогих продуктов, потому что вынуждены экономить, а цены выросли. Что касается дистанционных покупок, это стало оптимизировать затраты, потому что люди имеют возможность внимательно посмотреть, что они заказывают, какая сумма в итоге получается, от многих импульсивных покупок они в итоге отказываются, — пояснил он в комментарии «Радио 1».
По словам эксперта, с точки зрения сохранения бюджета дистанционное приобретение продуктов питания более выгодно.
До этого профессор Института бизнеса и делового администрирования, кандидат экономических наук Игорь Качалов рассказал, к каким уловкам прибегают продавцы в период черной пятницы. По его словам, некоторые бизнесмены за неделю до распродажи повышают цену на товар на 20 — 40 процентов. А в черную пятницу демонстративно их снижают.