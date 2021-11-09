Эксперт рассказал, какие продукты россияне стали реже покупать за время пандемии

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, как изменился рацион россиян за время пандемии, когда многие перешли на удаленную работу и начали покупать продукты, не выходя из дома.

— Жители стали покупать меньше дорогих продуктов, потому что вынуждены экономить, а цены выросли. Что касается дистанционных покупок, это стало оптимизировать затраты, потому что люди имеют возможность внимательно посмотреть, что они заказывают, какая сумма в итоге получается, от многих импульсивных покупок они в итоге отказываются, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, с точки зрения сохранения бюджета дистанционное приобретение продуктов питания более выгодно.

До этого профессор Института бизнеса и делового администрирования, кандидат экономических наук Игорь Качалов рассказал, к каким уловкам прибегают продавцы в период черной пятницы. По его словам, некоторые бизнесмены за неделю до распродажи повышают цену на товар на 20 — 40 процентов. А в черную пятницу демонстративно их снижают.