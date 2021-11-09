Доктор Мясников предупредил о раннем проявлении хронических болезней у детей после COVID-19

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Коронавирус может спровоцировать ранее развитие тяжелых генетических заболеваний у детей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, имеются генетические формы заболеваний, которые коронавирус способен спровоцировать у детей и молодых людей:

— COVID-19 способен ускорить хронические заболевания у детей, заложенные генетически. Но в первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий. Что касается синдрома мультисистемного воспаления, который является последствием коронавируса у детей, он может возникнуть не только после ковида, но и после других вирусных инфекций — ветрянки, кори, гриппа.

Мясников также подтвердил, что дети сталичаще болеть коронавирусом, но тяжелых случаев протекания болезни, по его словам, не так много.

— При этом есть дети, которые благодаря особым генетическим свойствам не подвержены ковиду вообще. В то же время имеются и те, которые могут болеть исключительно в тяжелой форме, как и взрослые, — отметил врач.

Эксперт добавил, что в США инфицированных коронавирусом детей намного больше, чем в РФ. По словам специалиста, в Штатах число заболевших среди этой категории граждан достигло уже двух миллионов.