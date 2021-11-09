Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор Мясников предупредил о раннем проявлении хронических болезней у детей после COVID-19

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Доктор Мясников предупредил о раннем проявлении хронических болезней у детей после COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Коронавирус может спровоцировать ранее развитие тяжелых генетических заболеваний у детей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, имеются генетические формы заболеваний, которые коронавирус способен спровоцировать у детей и молодых людей:

— COVID-19 способен ускорить хронические заболевания у детей, заложенные генетически. Но в первую очередь коронавирус провоцирует развитие синдрома Кавасаки, то есть острое воспаление сосудов c поражением коронарных артерий. Что касается синдрома мультисистемного воспаления, который является последствием коронавируса у детей, он может возникнуть не только после ковида, но и после других вирусных инфекций — ветрянки, кори, гриппа.

Мясников также подтвердил, что дети сталичаще болеть коронавирусом, но тяжелых случаев протекания болезни, по его словам, не так много.

— При этом есть дети, которые благодаря особым генетическим свойствам не подвержены ковиду вообще. В то же время имеются и те, которые могут болеть исключительно в тяжелой форме, как и взрослые, — отметил врач.

Эксперт добавил, что в США инфицированных коронавирусом детей намного больше, чем в РФ. По словам специалиста, в Штатах число заболевших среди этой категории граждан достигло уже двух миллионов.

Читайте также:
КоронавирусДетиАлександр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте