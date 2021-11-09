Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, с какими сложностями сталкиваются пилоты во время работы

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, с какими сложностями сталкиваются пилоты во время работы
Фото: sila-avia.ru

Бывший командир Bombardier CRJ-900 Олега Сопчик рассказал о непростой работе пилотов.

По его словам, пилотирование — это физически и психологически сложная работа. У представителей этой профессии ненормированный график, несбалансированное питание, постоянная смена часовых поясов, что приводит к сбоям циркадного ритма.

Также у пилотов часто встречаются профессиональные заболевания, например, психические нарушения в виде паранойи, неврозов, неврастенических синдромов. Нередко возникают нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь.

Современные пилоты регулярно проходят медосмотр, во многих компаниях предусмотрена расширенная медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение.

Также на членах экипажа лежит колоссальная ответственность. Если ошибка в пилотировании повлекла за собой крупный ущерб или тяжкий вред жизни и здоровью пассажиров, а тем более их смерть, дело будет рассматриваться в рамках уголовного законодательства, передает Life.ru.

До этого авиаэксперты исключили повышенный риск авиакатастроф из-за пандемии.

Читайте также:
ПолетыПрофессиипилотирование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте