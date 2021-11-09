Эксперт рассказал, с какими сложностями сталкиваются пилоты во время работы

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Бывший командир Bombardier CRJ-900 Олега Сопчик рассказал о непростой работе пилотов.

По его словам, пилотирование — это физически и психологически сложная работа. У представителей этой профессии ненормированный график, несбалансированное питание, постоянная смена часовых поясов, что приводит к сбоям циркадного ритма.

Также у пилотов часто встречаются профессиональные заболевания, например, психические нарушения в виде паранойи, неврозов, неврастенических синдромов. Нередко возникают нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь.

Современные пилоты регулярно проходят медосмотр, во многих компаниях предусмотрена расширенная медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение.

Также на членах экипажа лежит колоссальная ответственность. Если ошибка в пилотировании повлекла за собой крупный ущерб или тяжкий вред жизни и здоровью пассажиров, а тем более их смерть, дело будет рассматриваться в рамках уголовного законодательства, передает Life.ru.

До этого авиаэксперты исключили повышенный риск авиакатастроф из-за пандемии.