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Эксперт рассказал, как власти Украины могут урегулировать газовый кризис

Ирина Игнатенко

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Эксперт рассказал, как власти Украины могут урегулировать газовый кризис
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У официального Киева практически нет решений, как урегулировать газовый кризис, однако можно выделить два основных варианта. Об этом рассказал эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По словам эксперта, пока тенденции к диалогу между Москвой и Киевом не наблюдается.

— Остается закупать газ через «Северный поток — 2», либо провести реверс в газовой системе, переориентировав его в направлении с запада на восток страны, но это потребует денежных вливаний, — отметил Землянский в комментарии Nation news.

Эксперт также добавил, что Киев не сможет повлиять на запуск «Северного потока — 2». Мнение Киева могут выслушать, но оно ничего не изменит.

Ранее стало известно, что объем поставок природного газа на Украину из Евросоюза за десять месяцев 2021 года снизился в шесть раз. В период с января по октябрь на Украину из ЕС поступило 2,535 миллиарда кубометров, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в 2020 году.

До этого в бундестаге оценили роль Киева и Варшавы в сертификации «Северного потока — 2».

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