В бундестаге оценили роль Киева и Варшавы в сертификации «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года, но сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее. Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст на полях Потсдамских встреч в Москве.

Он сказал, что солидарен c премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зедером, который ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» поможет снизить цены на газ в Германии.

— Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу. Речь идет о наполнении газовых хранилищ. На данный момент в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой. Причина заключается в том, что после пандемии, с одной стороны, резко вырос спрос на газ, а с другой — некоторые поставщики, например Норвегия и Нидерланды, перестали его поставлять, — сказал Эрнст.

Депутат считает, что Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока — 2». По его мнению, единственная задача страны — оплачивать счета за газ.

Польша, по мнению Эрнста, также не должна оказывать влияние на сертификацию «Северного потока — 2».

— Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей. Наконец, если Польша ожидает от ЕС солидарности, то тогда она должна соблюдать европейские нормы и привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев. Германия это делает. Они хотят солидарности, но при этом сами ее не придерживаются, — заключил политик, передает РБК.

Ранее Суд Европейского союза опубликовал решение, согласно которому Польша обязана выплачивать миллион евро штрафа в день в пользу Еврокомиссии, пока не приведет национальное законодательство в соответствие нормам ЕС. Штрафные санкции в отношении Польши останутся в силе, пока страна не удовлетворит требование прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши или до окончательного решения суда ЕС по этому делу.

На Украине предложили «грохнуть» Германию из-за «Северного потока — 2». ФРГ обязана заплатить Украине за запуск трубопровода «Северный поток — 2», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Каждый, по его словам, должен платить по счетам. Лучшее, что может сделать Киев, — это «грохнуть» немцев за газопровод.

3 ноября СМИ сообщили, что процесс получения разрешения со стороны Германии на использование «Северного потока — 2» может затянуться до мая 2022 года. Федеральное сетевое агентство Германии должно будет вынести предварительное решение по сертификации до 8 января.

После этого его передадут на двухмесячное рассмотрение в Европейскую комиссию. Ее вердикт не будет иметь обязательного характера, но процесс может растянуться до 8 мая.

Затем регулятор получит возможность выдать лицензию газопроводу. Поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться на следующий день после одобрения со стороны агентства. При этом Берлин может ускорить бюрократические процессы на фоне энергетического кризиса в Европе.