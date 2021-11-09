Малышева назвала главные продукты для питания людей в пожилом возрасте

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты должны присутствовать в рационе человека, который перешел возрастной рубеж в 65 лет.

Она говорит, что меню должно зависеть от возраста человека. А врач-невролог Дмитрий Шубин объясняет, что с возрастом у людей возникает дефицит железа.

— 25 процентов населения Земли к этому возрасту имеют анемию, то есть каждый четвертый. И к восьмидесяти годам почти половина людей имеют такой диагноз. Причина в следующем: люди перестают есть красное мясо. И это объяснимо: у пожилых людей снижается аппетит. У многих мало зубов во рту, есть мясо нечем. Заменить его можно детским мясным пюре, — рассказал доктор Шубин.

Малышева объяснила, что существуют и другие источники железа. Например, говяжья печень.

— Ее можно пропустить через мясорубку и получить фарш. Также железо содержится в тимьяне — семь суточных норм в 100 граммах. Достаточно посыпать 15 граммами тимьяна блюдо, и вы получите необходимое вещество, — рассказала врач.

Кроме этого, с возрастом возникает дефицит витамина B12. Из-за этого может наступить полинейропатия — онемение, чувство жжения в конечностях, начинают страдать когнитивные функции, ухудшается память.

— Говяжья печень содержит 14 суточных доз витамина В12 в 100 граммах. Сельдь и скумбрия также имеет высокую концентрацию этого витамина — по три суточных дозы в 100 граммах. Но рыба должна быть свежей, а не соленой, — объяснила Малышева.

Одна из проблем людей в пожилом возрасте — это запоры. Избавиться от них поможет регулярное употребление зелени.

— Можно сделать зеленый коктейль: накидать зелень в блендер, залить кефиром и пробить, — посоветовала врач.

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