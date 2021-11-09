Андрей Бочкарев сообщил, что 68 новых соцобъектов ввели в Москве с начала года

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За прошедшие десять месяцев 2021 года в Москве введены в эксплуатацию 68 новых социальных объектов. Об этом 9 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что с начала 2021 года в городе ввели 21 школу и 21 детский сад, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два — культуры.

— Развитие социальной инфраструктуры столицы всегда было одной из наших основных задач, всего с начала года силами города и инвесторов в Москве построено и введено в эксплуатацию 68 новых социальных объектов, — рассказал Бочкарев.

Накануне, 8 ноября, Бочкарев сообщил, что план по вводу жилья перевыполнили на треть за 2021 год. Свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице с начала 2021 года. По словам Бочкарева, с января по октябрь текущего года уже удалось опередить годовой уровень прошлого года по старту эксплуатации недвижимости. В 2020 году этот показатель составил 10,8 миллиона квадратных метров.