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Врач оценил вероятность введения в России вакцинации детей от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач оценил вероятность введения в России вакцинации детей от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Врач общей практики Денис Прокофьев выразил уверенность в том, что в России будет введена вакцинация детей от коронавирусной инфекции.

— Мы, безусловно, придем к детской вакцинации. В том, что дети будут подлежать вакцинации, я уверен. Но это будет решение родителей. Никто не будет заставлять, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Он отметил, что вакцинация детей от коронавируса уже началась в ряде стран.

Прокофьев добавил, что раньше дети были менее подвержены заражению, но вирус мутировал и стал более опасным. В настоящее время можно отметить рост заболеваемости среди детей. Некоторые переносят болезнь в тяжелой форме.

По мнению специалиста, вакцинация детей должна начаться в 2022 году — в январе или феврале.

До этого стало известно, что Коста-Рика стала первой страной в мире, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. При этом, как уточняется, 73 процента подростков в стране в возрасте от двенадцати до семнадцати лет уже привиты как минимум одной дозой препарата от COVID-19.

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