Уголовное дело возбудили по факту гибели росгвардейца в Санкт-Петербурге

Фото: СК РФ

По факту гибели сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СБОР) во время задержания мошенника в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета во вторник, 9 ноября.

— Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело, — заявили в ведомстве.

На официальном сайте СК по городу уточнили, что подозреваемому вменяют статью «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

О происшествии стало известно во вторник, 9 ноября. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился во время задержания телефонных мошенников. В процессе задержания водитель автомобиля Fiat Ducato сбил сотрудника Росгвардии и скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался. Позже в городе объявили план «Перехват».

В результате на АЗС в районе города Мурино Всеволожского района Ленобласти полицейские задержали предполагаемого виновника гибели сотрудника Росгвардии в Санкт-Петербурге.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент сотрудники устанавливают личность подозреваемого.