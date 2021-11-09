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Эксперт сообщил о снижении числа предложений по аренде квартир в Москве

Ирина Игнатенко

Город
Эксперт сообщил о снижении числа предложений по аренде квартир в Москве
Фото: freepik.com

Число предложений по аренде квартир в Москве и Подмосковье снижается. Так, за два года количество жилья, сдаваемого внаем в столице, уменьшилось на пять процентов. Об этом сообщил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

— Количество предложений квартир в аренду в сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве и области заметно уменьшилось: на 43 процента и 45 процентов соответственно, — отметил он в комментарии РИАМО.

При этом специалист отметил, что с началом делового сезона в сентябре большее количество людей стало проявлять активный интерес к аренде квартир в столице. В этом месяце спрос на долгосрочную аренду квартир в столице и области увеличился на 28 процентов, в области — на 14 процентов по сравнению с аналогичными показателями прошлого сентября.

Ранее были названы самые популярные районы для длительной аренды жилья в столице. На первом месте по числу просмотров объявлений на рынке долгосрочной аренды оказался Пресненский район, на территории которого находится ММДЦ «Москва-Сити».

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