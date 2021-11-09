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Готовивших теракты в Керчи подростков осудили на срок до семи лет

Виктория Сикерина

Происшествия
Готовивших теракты в Керчи подростков осудили на срок до семи лет
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Суд по Ростову-на-Дону приговорил подростков, которые готовили теракты в учебных заведения Керчи, к четырем и семи годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во вторник, 9 ноября.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году сотрудники региональной Федеральной службы безопасности пресекли незаконную деятельность юношей в городе.

— Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителей города Керчи, причастных к подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города Керчи. В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, — передает ТАСС сообщение УФСБ по республике.

Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября 2018 года. Студент расстрелял учащихся и персонал, а затем устроил взрыв в столовой на первом этаже. Жертвами нападения стали 21 человек.

После случившегося родные отказались хоронить виновника трагедии в Керчи на одном погосте с теми, кого он убил.

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