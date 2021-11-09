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Андрей Бочкарев рассказал о введенной коммерческой недвижимости в Москве с начала года

Евгений Белоусов

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Андрей Бочкарев рассказал о введенной коммерческой недвижимости в Москве с начала года
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала 2021 года в столице введено в эксплуатацию более 1,6 миллионов кв. метров недвижимости коммерческого назначения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 9 ноября.

Заместитель мэра уточнил, что за прошедшие десять месяцев в Москве было построено и введено 20 административно-деловых зданий площадью более 650 тыс. кв. метров. Также в Москве появилось 6 гостиниц и апартотелей, 15 объектов торговли, семь складских и восемь промышленно-производственных объектов.

— Комплексное развитие территорий – ключевой принцип градостроительной политики столицы. Это значит, что вместе со строительством нового жилья в городе активно развивается транспортная и социальная инфраструктура, а также появляются рабочие месте в шаговой доступности, — отметил Бочкарев.

Накануне, 8 ноября, Бочкарев сообщил, что план по вводу жилья перевыполнили на треть за 2021 год. Свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в столице с начала 2021 года. По словам Бочкарева, с января по октябрь текущего года уже удалось опередить годовой уровень прошлого года по старту эксплуатации недвижимости. В 2020 году этот показатель составил 10,8 миллиона квадратных метров.

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