Андрей Бочкарев сообщил, что 45 объектов здравоохранения планируется построить в Москве

Фото: Пресс-служба МУФ

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За счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве планируется построить 45 объектов здравоохранения в 2022–2024 годах. Об этом 9 ноября сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ближайшие три года за счет бюджета города планируется построить порядка 213 объектов социальной инфраструктуры. Из них 78 объектов образования, 45 объектов здравоохранения, 27 объектов культуры, 31 объект спорта и пять объектов социальной поддержки. Он также уточнил, что мэром Москвы Сергеем Собяниным была поставлена задача по модернизации системы здравоохранения. В рамках ее выполнения реализуется масштабная программа по строительству новых медицинских объектов.

Особо Бочкарев отметил лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. Логинова площадью 76 тысяч квадратных метров. Заместитель мэра заявил, что в этом комплексе можно будет получить самую высокотехнологичную помощь. Также он упомянул о строительстве крупного инфекционного лечебно-диагностического комплекса Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе на 98 тысяч квадратных метров, 546 мельцеровских боксов, оснащенных самым современным оборудованием.

— Кроме того, в Коммунарке продолжается строительство второй очереди больничного комплекса. Напомню, что первая очередь площадью 80 тысяч квадратных метров уже введена в эксплуатацию и очень помогла нам в период пандемии, — отметил Бочкарев.

Отмечается, что один из ключевых объектов на ближайший период — многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы им. Святого Владимира площадью 54 тысячи квадратных метров.

Также Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года в столице введено в эксплуатацию более 1,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.