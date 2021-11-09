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Дом с паркингом по программе реновации построят на Пролетарском проспекте

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом с паркингом по программе реновации построят на Пролетарском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

На Пролетарском проспекте в районе Царицыно построят дом на 116 квартир по программе реновации. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в доме будет 18 однокомнатных квартир, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных.

— При этом несколько квартир будет оборудовано для маломобильных групп населения, — рассказал Леонов.

Наружные стены и цоколь облицуют клинкерной плиткой. Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместят помещения общественного назначения. На подземном этаже оборудуют автостоянку.

Также благоустроят двор дома. Его оборудуют площадками для отдыха, спорта и детских игр. Также во дворе сделают проезды и пешеходные зоны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне, 8 ноября, заместитель мэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров.

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