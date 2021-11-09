Средняя стоимость аренды квартиры выросла в столице

Фото: freepik.com

По состоянию на сентябрь в Москве увеличилась средняя стоимость аренды квартиры. Она достигла 93 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

— Увеличение спроса на съемное жилье закономерно привело к повышению арендных ставок. Так, в сентябре 2021 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве увеличилась в два раза, составив в среднем 93 тысячи рублей в месяц, что также связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и ликвидного жилья, — сказал Хахулин в комментарии РИАМО.

Он добавил, что арендные ставки в Московской области в свою очередь увеличились на 14 процентов в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020 года, достигнув в среднем 25 тысяч рублей в месяц.

По словам эксперта, в дальнейшем рынок аренды в Москве постепенно придет в равновесие и изменение арендных ставок компенсирует повышенный интерес к аренде в течение одного–двух кварталов.

Хахулин добавил, что аренда для большинства пользователей является временным решением перед покупкой собственной квартиры.

До этого Хахулин сообщил о снижении числа предложений по аренде квартир в Москве.