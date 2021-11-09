Песков ответил на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте

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Ввод QR-кодов о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании для проезда в общественном транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, не обсуждали в администрации президента РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков во вторник, 9 ноября.

Он подчеркнул, что комплекс необходимых ограничительных мер утверждает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

— Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии, и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами, — передает РИА Новости сообщение Пескова.

8 ноября стало известно, что РЖД могут ввести систему обязательных QR-кодов для пассажиров поездов. Предполагается, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов нужно установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции. Однако официального комментария от РЖД пока не поступало.