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В РЖД захотели ввести обязательные QR-коды для пассажиров поездов

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В РЖД захотели ввести обязательные QR-коды для пассажиров поездов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

РЖД захотели ввести обязательные QR-коды при посадке в поезда с декабря 2021 года. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается в Telegram-канале Vgudok, в распоряжении которого оказались соответствующие документы с подписью начальника Управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова.

В сообщении сказано, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов нужно установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции.

Отчет о проделанной работе Жуков требует предоставить до 15 ноября.

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Культурные учреждения Подмосковья разрешили посещать без QR-кода с 8 ноября. При этом уточняется, что в том случае, если у кого-то из посетителей нет QR-кода, количество человек в закрытом помещении не должно превышать 50, а на открытом воздухе — не превышать 500.

В понедельник, 8 ноября, в России закончился период нерабочих дней, однако в некоторых регионах они будут продлены, а в других — продолжат действовать различные ограничения. «Вечерняя Москва» выяснила, какие меры останутся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах.

Так, например, столица не стала продлевать режим длинных выходных дней. Однако с 8 ноября на дистанционный режим работы перешли не менее 30 процентов работников столичных предприятий. Это правило коснулось работников из групп риска: людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Ограничительные меры в Москве затронули и систему транспорта. Так, с 8 ноября для москвичей старше 18 лет с хроническими заболеваниями и лиц от 60 лет ограничили действие социальных карт для улучшения эпидемиологической ситуации в городе.

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