Тушканчиков в Московском зоопарке убрали в холодильник на время зимней спячки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Тушканчики в Московском зоопарке впали в спячку, и на несколько месяцев их убрали в холодильник. Об этом 9 ноября рассказала пресс-служба Московского зоопарка.

Как сообщает пресс-служба, тушканчики набрали достаточный вес и уснули на всю зиму. Теперь несколько месяцев они проведут в специально оборудованных для них деревянных ящиках, помещенных в холодильник. Именно так для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна.

В пресс-службе также поделились видео, на котором ведущий зоолог экспериментального отдела мелких млекопитающих Филипп Тумасьян показывает впавших в спячку зверьков и рассказывает о процессе взвешивания тушканчиках и обустройстве для них места для спячки.

Уточняется, что зоологи не забывают о тушканчиках на всю зиму и каждую неделю проверяют их состояние и взвешивают.

— Вес больших тушканчиков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит, — говорится в сообщении.

До этого, 3 ноября, в Московском зоопарке велась стройка зимнего вольера для карликового бегемота Ксюши.

С 1 ноября график работы Московского зоопарка изменился. Посмотреть на животных можно будет с 9:00 до 17:00. Вход закрывается в 16:00. Попасть в Детский зоопарк также можно с 9:00 до 17:00. При этом зоопарк по-прежнему будет работать каждый день, без выходных.