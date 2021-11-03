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Бегемоту Ксюше строят теплый вольер для зимовки в Московском зоопарке

Евгений Белоусов

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Бегемоту Ксюше строят теплый вольер для зимовки в Московском зоопарке
Фото: Авилов Александр / Агентство городских новостей Москва

Для самки карликового бегемота Ксюши в Московском зоопарке строят теплый вольер для зимы. Видео с ходом строительства опубликовало агентство городских новостей «Москва».

Видео: АГН Москва

Животное доставили в столицу из зоопарка Швеции летом 2017 года. До этого времени в Московском зоопарке никогда не было карликовых бегемотов, поэтому к ее приезду тщательно подготовились: оборудовали место и изучили рацион. Летом Ксюша наслаждается солнцем, а на зиму ее переводят в закрытый для посетителей павильон, где она проводит зиму, говорится на официальном сайте Московского зоопарка.

С 1 ноября график работы Московского зоопарка изменился. Посмотреть на животных можно будет с 9:00 до 17:00. Вход закрывается в 16:00. Попасть в Детский зоопарк также можно с 9:00 до 17:00. При этом зоопарк по-прежнему будет работать каждый день, без выходных.

Ранее, 2 ноября, пресс-служба зоопарка рассказала, что соня-полчок раньше обычного впала в спячку. Это может означать суровую зиму. Соню заранее перевели на высококалорийное питание, давали семена и орехи, поэтому она успела накопить достаточный жировой запас, чтобы пережить спячку.

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