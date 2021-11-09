Ксения Бородина подарила маме часы за два миллиона рублей

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою маму с 61-летием и подарила ей часы Cartie за два миллиона рублей. Трогательными словами в честь дня рождения мамы Бородина поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

— Я тебя очень люблю, хотя иногда мы ругаемся. Не всегда нам легко найти общий язык, но ты знаешь, что благодаря тебе все мои старания прошли не зря. В детстве я всегда мечтала вырасти и быть такой же красивой, как и ты. Я всегда хотела, чтобы ты мною гордилась. Все сильное, что есть во мне, это от тебя, — поделилась телеведущая с пользователями Cети.

Вечером 8 ноября телеведущая вместе с мамой, бабушкой и двумя дочерями отправилась в один из элитных столичных ресторанов. За ужином Бородина преподнесла родительнице шикарный подарок. Он растрогал именинницу, и та не смогла сдержать слез счастья.

Ранее Бородина рассказала о своем желании стать мамой в третий раз. Телеведущая призналась, что готова завести третьего ребенка с новым избранником.