Новое светотехническое шоу запускает павильон «Макет Москвы»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 10 ноября в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ запустят новое светотехническое шоу «Главные архитекторы Москвы». Об этом 9 ноября сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, шоу будет посвящено главным архитекторам столицы и будет носить образовательно-просветительский характер. Посетители шоу смогут проследить за развитием города с начала ХХ века, когда Москва стала столицей СССР через вклад каждого из зодчих. Шоу покажет, как менялась Москва и как решались актуальные задачи того времени.

В шоу будут задействованы все возможности павильона: макет Москвы; интерактивная полноцветная система освещения макета, которая позволяет воссоздавать естественное (дневное или ночное) освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений; широкоформатный экран; проекторы и проекционные сетки-экраны. Продолжительность шоу составляет десять минут.

— Данное шоу не будет включено в общий график показов, поскольку носит не развлекательный, а образовательный характер. Оно будет транслироваться для экскурсионных групп по запросу, — приводит слова главы департамента официальный сайт мэра Москвы.

Он также напомнил, что на данный момент в павильоне демонстрируется семь тематических шоу: «Я шагаю по Москве», «Мегаполис Москва», «Лучший город Земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы», «Москва Булгакова» и «Времена года».

Ранее стало известно, что в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ на свет впервые появились мальки вырезубов, пресноводных рыб. Для рыбок организовали специальный «детский сад» со всеми условиями для взросления.