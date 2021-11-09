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Бывшая домработница Пугачевой рассказала о непростом характере ее внука

Дарья Чентаева

Общество
Бывшая домработница Пугачевой рассказала о непростом характере ее внука
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала, что старший сын актрисы Кристины Орбакайте Никита был ребенком с очень сложным характером.

— Он порой капризничал, когда не хотел идти спать. Так я ему читала на ночь, он это очень любил, — заявила экс-домработница.

По словам Дородновой, она и подумать не могла, что Никита Пресняков станет артистом, так как его всегда тянуло к архитектуре. Когда Пугачева была в браке с музыкантом Филиппом Киркоровым, то часто привозила мальчику игрушечные американские горки с гастролей. Он собирал их и, если у него что-то не получалось, нервничал, вспоминает Дороднова, передает «Собеседник».

Людмила Дороднова работала у Пугачевой, помогая в воспитании ее внуков с 1979 по 2005 год. После развода певицы с Филиппом Киркоровым она перешла работать к исполнителю.

Ранее Людмила Дороднова рассказала, как Примадонна ведет себя в быту, какую кухню любит. Также экс-домработница поделилась своим мнением относительно популярных слухов о певице.

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