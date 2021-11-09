Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Работу системы отопления в Москве скорректировали в соответствии с погодой

Евгений Белоусов

Город
Работу системы отопления в Москве скорректировали в соответствии с погодой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов Цельсия. По его словам, это соответствует текущим погодным условиям. Технологические режимы системы теплоснабжения выбирают, ориентируясь на температуру наружного воздуха. Задания на изменения выдаются заранее, основываясь на краткосрочных прогнозах погоды.

Заместитель мэра также рассказал, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — понижением или повышением температуры теплоносителя и увеличением или сокращением его объема.

— Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, — подчеркнул Бирюков.

Также сообщалось, что 3 ноября у москвичей появилась возможность сообщать о проблемах со слабым отоплением в подъездах через портал «Наш город». Отмечается, что такая функция открывается на портале каждый год.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что метеорологическая зима придет в столичный регион 15 ноября. Отмечается, что 15 ноября в столице и в Подмосковье будет снегопад. Похолодание составит до минус пяти градусов. Снежный покров достигнет в Москве около 2–3 сантиметров, а в области — до 3–8 сантиметров.

Читайте также:
ПогодаПетр БирюковОтопление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Все мнения
О проекте