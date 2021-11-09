Работу системы отопления в Москве скорректировали в соответствии с погодой

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Городские службы скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов Цельсия. По его словам, это соответствует текущим погодным условиям. Технологические режимы системы теплоснабжения выбирают, ориентируясь на температуру наружного воздуха. Задания на изменения выдаются заранее, основываясь на краткосрочных прогнозах погоды.

Заместитель мэра также рассказал, что регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами — понижением или повышением температуры теплоносителя и увеличением или сокращением его объема.

— Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков, — подчеркнул Бирюков.

Также сообщалось, что 3 ноября у москвичей появилась возможность сообщать о проблемах со слабым отоплением в подъездах через портал «Наш город». Отмечается, что такая функция открывается на портале каждый год.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что метеорологическая зима придет в столичный регион 15 ноября. Отмечается, что 15 ноября в столице и в Подмосковье будет снегопад. Похолодание составит до минус пяти градусов. Снежный покров достигнет в Москве около 2–3 сантиметров, а в области — до 3–8 сантиметров.