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Сергей Собянин заявил, что в Москве улучшилась ситуация с COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил, что в Москве улучшилась ситуация с COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась за последнюю неделю. Об этом он заявил на заседании координационного совета во вторник, 9 ноября.

— Нерабочие дни прошли, с 8-го числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15 процентов снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4 процента за неделю — количество госпитализаций, — сказал Собянин.

Также на 18 процентов снизилось количество пневмоний, отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что, несмотря на благоприятные изменения по COVID-19, в Москве продолжают действовать некоторые ограничительные меры. Среди них перевод не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный формат работы, самоизоляция пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

За указанный период около 100 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса. Также в Москве продолжают работу пункты экспресс-тестирования.

— Эта неделя для нас является принципиальной. Посмотрим, какие будут показатели, на их основании будем принимать дальнейшие решения, — заключил Сергей Собянин.

Сергей Собянин заявил, что в Москве улучшилась ситуация с COVID-19

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе правительства России рассказали, что бумажный вариант сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах с 16 ноября.

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