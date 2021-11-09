Бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ

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Бумажный вариант сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах с 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России во вторник, 9 ноября.

В ведомстве напомнили, что гражданам, которые уже сделали прививку от коронавируса, сертификат выдается автоматически на портале государственных услуг.

— Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты, — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета.

Он уточнил, что министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и здравоохранения РФ проконтролируют обеспечение граждан данной услугой.

— Они должны предусмотреть все возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно, — заключили в пресс-службе правительства.

Россияне смогут узнать о ситуации, связанной с коронавирусом в своем регионе, по тепловой карте. Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета». Каждый желающий может выбрать интересующий его регион и на карте отобразятся: данные по вакцинации, данные по действующим ограничениям, актуальная статистика заболеваемости и смертности.