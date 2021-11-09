Диетолог Елена Соломатина перечислила защищающие от деменции продукты

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Для профилактики деменции нужно употреблять продукты, содержащие антиоксиданты, омегу-3 и витамин В12. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач рекомендует исключить из рациона консерванты, фастфуд, жареное, сладкое и соленое, при этом сделать упор на продукты, в которых содержатся антиоксиданты.

По словам Соломатиной, много антиоксидантов содержатся в овощах, фруктах, ягодах, особенно ярко окрашенных. Яркие пигменты обладают самым мощным эффектом.

Также, как утверждает эксперт, следует употреблять продукты, которые разжижают кровь. Диетолог советует пить томатный сок и шиповник, так как в них содержится много витамина C.

Полезны будут и полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в жирной дикой рыбе. По словам специалиста, омега-3 необходима для построения нейронов.

— Это сайра, селедка, которую необязательно есть соленой, потому что соль провоцирует проблемы, связанные с повышением давления и гибелью нейронов. Можно запекать скумбрию, — добавила диетолог.

Поможет сохранить здоровье мозга и витамин В12. Как утверждает эксперт, он содержится в продуктах животного происхождения, передает «Москва 24».

— Его много в тунце, лососе, в печени, сердце, то есть в субпродуктах, в мясе. От отсутствия витамина В12 страдают вегетарианцы, особенно веганы. Если они не добавляют его извне в виде инъекций, добавок, то начинают в конечном итоге страдать когнитивные функции и снижается критичность мышления, — заключила Соломатина.

До этого эксперты назвали продукты питания, которые увеличивают риск развития деменции. Например, употребление жирной молочной продукции неизбежно приведет к развитию заболеваний.