Сергей Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За неделю в Москве записались на вакцинацию от COVID-19 и привились около 100 тысяч горожан. Об этом во вторник, 9 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, интерес к вакцинации от коронавируса в городе можно охарактеризовать как высокий, однако он мог бы быть и выше.

— Процесс, в принципе, идет неплохо, и в целом интерес к вакцинации у населения сохраняется на достаточно хорошем уровне. Конечно, он мог бы быть значительно выше, — сообщил он.

Глава города уточнил, что уровень вакцинации сотрудников первым компонентом в Москве составляет 80 процентов. Полный цикл при этом прошли 60 процентов работников компаний.

Собянин также выразил надежду, что ситуация с COVID-19 в Москве будет стабилизироваться, передает РИА Новости.

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До этого Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшилась за последнюю неделю. Он также отметил, что на 18 процентов снизилось количество пневмоний. Глава города подчеркнул, что, несмотря на благоприятные изменения по COVID-19, в Москве продолжают действовать некоторые ограничительные меры. Среди них перевод не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный формат работы, самоизоляция пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.